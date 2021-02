Governo: Caldoro, auspico ministri capaci, qui non c'è priorità tecnica o politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Auspico ministri capaci, qui non c'è la priorità tecnica o politica". Lo ha dichiarato Stefano Caldoro, capo dell'opposizione in Consiglio regionale della Campania intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" condotto da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. L'ex governatore analizza la crisi e l'incarico a Draghi: "Posizione giusta e responsabile di Forza Italia che con il centrodestra ha chiesto un Governo diverso. Draghi ha tutte le competenze e la capacità con esperienza per portare le persone migliori, oltre a un programma possibile che affronti le emergenze del Paese. Massimo sostegno e non ci devono essere pregiudiziali sostenendolo come ha chiesto Mattarella". E poi puntualizza: "La politica deve riscattarsi in questi momenti perché ha fallito con Pd, M5S e il Governo uscente. Monti ad esempio era nato come un'esperienza di tempo limitata e poi ha cambiato fisionomia dando vita anche a un partito". (Ren)