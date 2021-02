Salerno: incendio a Colliano, arrestato titolare allevamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari della stazione carabinieri forestale di Colliano, a seguito di controlli mirati alla tutela del territorio, hanno arrestato e posto ai domiciliari un uomo, titolare di un allevamento ovicaprino, perché ritenuto responsabile di aver dato fuoco alla zona per favorire la crescita di nuove aree pascolive per i suoi animali. I carabinieri, presso la località “Sella di Conza” in agro del comune di Castelnuovo di Conza, hanno notato del fumo provenire dalla direzione della centrale elettrica di alta tensione della Terna, giunti sul posto, hanno trovato il soggetto intenta ad appiccare il fuoco in diversi punti. (Ren)