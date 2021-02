Volontariato: Servizio civile per la prima volta in associazione Lgbt a Napoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie al Servizio Civile i giovani Lgbt saranno istruiti alle attività di sostegno e gestione dei bisogni dei cittadini della loro comunità intercettati sul territorio. Un progetto di grande impatto sociale, importante risorsa per anziani senza famiglia, anche per piccole faccende come fare la spesa e pagare le bollette. Un'opportunità di professionalizzazione per nuovi servizi nello spazio del Rainbow Center tra i quali quelli del laboratorio di attività culturale dell'Omovies Film Festival. Attraverso il laboratorio di integrazione socio linguistico si offrirà anche una occasione agli stranieri con diritto di asilo: in molti casi giovani con esperienze e titoli di studio di alto profilo in grado di attività una rete internazionale". Lo ha dichiarato Carlo Cremona, presidente iKen. "Ringrazio il presidente di Amesci per aver sostenuto questo bisogno espresso ed aver accompagnato per mano iKen all'ottenimento di questo importante e rivoluzionario obiettivo per i giovani Lgbt che avrà una ricaduta sociale epocale per la città di Napoli in un momento tanto drammatico a causa del Covid-19". "Attraverso il Servizio civile universale Amesci ha voluto offrire ad I Ken onlus uno spazio di solidarietà e di impegno - dichiara Enrico Maria Borrelli, presidente Amesci - in un luogo che le persone Lgbt sentono come 'casa'. Il progetto che realizzeremo a titolo completamente gratuito vuole infatti rimuovere pregiudizi e discriminazioni lesivi dell'eguaglianza sostanziale degli individui sancita dalla stessa Costituzione, per raggiungere quel livello di qualificata interazione positiva con le differenze e le diversità, qualunque esse siano". (segue) (Ren)