Campania: Ciampi (M5s), con la III Commissione speciale restituiremo dignità e diritti ad Aree interne

- "Per la prima volta la Campania si doterà di un riferimento fondamentale per territori che per troppi anni sono stati emarginati ma che da oggi, per le loro enormi potenzialità, possono ambire a diventare un motore trainante per la nostra regione". Lo dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 stelle della Campania Vincenzo Ciampi, a margine dell'elezione degli uffici di presidenza delle Commissioni regionali Speciali. "Grazie alla Commissione speciale Aree Interne - prosegue - che come Movimento 5 Stelle abbiamo fortemente voluto e istituito e che a partire da oggi sarà presieduta dal collega Michele Cammarano, possiamo finalmente restituire dignità e voce a comunità che da troppi anni assistono impotenti a fenomeni di spopolamento e disoccupazione crescente. Da componente di questa Commissione posso dare seguito a un impegno che sto portando avanti da sempre e che ho intensificato in questi ultimi mesi, incontrando amministratori e sindaci con cui possiamo far rete per affrontare criticità ataviche e porre le basi per il rilancio di territori dalle potenzialità altissime".(Ren)