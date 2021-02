Caserta: tentano rapina in casa a Mondragone, arrestati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile del reparto territoriale di Mondragone (Caserta) hanno arrestato per tentata rapina, lesioni e violazione di domicilio in concorso tre persone. I tre, attualmente sottoposti ai domiciliari, la notte scorsa sono entrati in una abitazione a Francolise, frazione Montanaro, ma quasi subito sono stati costretti a fuggire dall'inaspettata reazione della coppia. Le vittime hanno riportato contusioni al volto, giudicate guaribili in 5 e 2 giorni. Gli indagati sono stati fermati dalle Forze dell'ordine a bordo di un auto poi sottoposta a sequestro.(Ren)