Piemonte: albergatori Valsusa e Val Chisone, "consentire spostamenti tra Regioni gialle"

- Gli albergatori della Val di Susa e della Val Chisone hanno chiesto al Presidente della Regione Alberto Cirio e all’Assessore Poggio di farsi portavoce col Governo affinché venga cancellato il divieto di spostamento tra le regioni "gialle", per consentire ai turisti di soggiornare uno o più giorni all’interno delle strutture ricettive. L’istanza è emersa nel corso di un confronto, chiesto dagli operatori dei territori, a cui hanno preso parte il Presidente Alberto Cirio, l’assessore al Turismo Vittoria Poggio e una delegazione di Federalberghi Torino in rappresentanza di 7 Comuni della Via Lattea. I Comuni sono: Sestriere, Sauze d’Oulx, Sauze di Cesana, Clavier, Cesana Torinese, Pragelato e Bardonecchia. All’incontro era presente anche il Consigliere Valter Marin, membro della Commissione Turismo della Regione. Questi territori rappresentano, ogni anno, circa il 55% dei turisti alberghieri che frequentano la montagna nel periodo invernale mettendo a disposizione più di 17.000 posti letto. "Al Governo – hanno sottolineato gli albergatori - non chiediamo favori, ma di equiparare i soggiorni in strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere a quelli delle seconde case, ovviamente nel rispetto delle disposizioni di prevenzioni sanitarie previste per il contenimento della pandemia". (segue) (Rpi)