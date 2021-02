Vaccino: Toma, salvo imprevisti, a Molise 22.100 dosi entro febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi è pervenuta una nota del commissario Arcuri sulla previsione delle dosi di vaccino contro il Covid-19 che saranno consegnate in Molise dall'8 al 28 febbraio". Ne dà notizia il presidente della regione Molise, Donato Toma, il quale fa presente come la distribuzione dei vaccini Pfizer e Moderna, per la settimana del 15 febbraio, venga effettuata, limitatamente ai vaccini Pfizer, sulla base del criterio della popolazione over 80, calcolata secondo i dati lstat, al fine di non rallentare le operazioni di consegna dei vaccini già programmate. Dalla settimana successiva, invece, sarà possibile utilizzare, per entrambi i vaccini, il criterio condiviso nella Conferenza Stato-Regioni del 3 febbraio 2020, della popolazione regionale assistita con più di 80 anni, calcolata secondo i dati Rgs-Mef/Tessera sanitaria, prima indisponibili. Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca, a seguito di quanto stabilito nella stessa Conferenza, il criterio per la distribuzione è quello della popolazione compresa tra i 18 e i 79 anni, calcolata secondo i dati lstat, non includendo il personale sanitario e sociosanitario già coinvolto nella fase di vaccinazione precedente. (segue) (Gru)