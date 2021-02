Lombardia: Nursing Up, perplessità su piano d'azione vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Accogliamo con spirito propositivo quanto sta accadendo nella Regione Lombardia: l’ex numero uno della Protezione Civile, Guido Bertolaso, coadiuvato da volontari della protezione civile, ha avviato nei padiglioni dell'ex Fiera al Portello, a Milano, già area Covid, dopo essere stato nominato consulente per la gestione del Piano Vaccini sul territorio, una sorta di sperimentazione. Bertolaso e i suoi uomini stanno simulando prove e tempi di somministrazioni, per capire fino in fondo le modalità di azione per le vaccinazioni di massa che si spera, è davvero il caso di dirlo, inizieranno a breve". E' quanto sottolinea in una nota Antonio De Palma, presidente del Nursing Up. "Facciamo alcune riflessioni doverose: Bertolaso è un uomo di azione, possiede esperienza e competenze, non lo scopriamo certo noi, è abituato a gestire le emergenze. Sicuramente - continua De Palma - la Lombardia aveva bisogno di uno come lui: stiamo parlando della Regione più colpita dal virus dall'inizio della pandemia. Ma ci sentiamo anche di dover esprimere le nostre perplessità per quanto emerge dal suo piano di azione". Secondo De Palma, "i primi dati che vengono fuori dalle 'prove' di Bertolaso aprono uno squarcio di verità che ci allarma: intanto, lo ribadiamo, siamo ancora alle sperimentazioni, ci rendiamo conto o no? Il piano vaccini per i cittadini non è ancora iniziato. Tra i proclami di Arcuri e la mancanza cronica di infermieri, non siamo più solo preoccupati, siamo letteralmente allarmati. In Lombardia - prosegue De Palma - eravamo alle prese con una carenza strutturale di 4.800 infermieri, ben prima che esordisse il Covid 19: carenza oggi a dir poco raddoppiata, se si pensa a quanto sono saliti i livelli e i tempi di impegno dei professionisti sanitari dopo l'arrivo del Covid 19, e se si considera proprio l'aumento dei carichi di lavoro per trattare quel tipo di pazienti, per non parlare poi dei numerosi colleghi che nel frattempo sono andati in pensione, anche con quota 100". (segue) (Com)