Lombardia: Nursing Up, perplessità su piano d'azione vaccini (2)

- "C'è da dire che, alla fine, le prime indicazioni di Bertolaso sono in linea, per alcuni versi, con quelle del ministero: la vaccinazione di un paziente si dividerà in 4 fasi. Al netto della prenotazione. E noi non abbiamo dubbi che sia così. Accettazione, anamnesi, vaccinazione vera e propria e osservazione. Ma solo per l’Osservazione si possono calcolare i tempi precisi: 15 minuti. Per le altre fasi non ci sono certezze. Quindi i conti non tornano: Bertolaso parla di numero minimo di personale. In particolare Bertolaso sembra fare riferimento al Punto B della specifica circolare del ministero della Salute, che indica la presenza di un medico e almeno due infermieri per ambulatorio di somministrazione. E' anche comprensibile il fatto che per vaccinare 6 milioni di lombardi entro giugno, Bertolaso pensa di impiegare personale 24 ore su 24, sette giorni su sette: splendida conferma, punto per punto, di quanto Nursing Up scrive ormai da due mesi. Interessante, condivisibile e precisa l'analisi di Bertolaso", continua De Palma. "Ma dove sono - chiede - gli infermieri per realizzare tutto questo? Perchè nessuno ci da una risposta e perchè nessuno entra nel cuore del problema? Teorie, teorie e solo teorie, proclami e ora anche simulazioni: la realtà è che si rischia di andare a sbattere contro un muro a tutta velocità, alla luce di una media di 300 infermieri che si ammalano ogni giorno e di 270 decessi di pazienti nelle ultime ore 24 ore, con picchi ancora fino a 400 vittime nei giorni precedenti. Perchè di fatto, la verità resta questa, il piano vaccini per i cittadini non è ancora iniziato (stanno ancora vaccinando il personale sanitario)". (segue) (Com)