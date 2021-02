Sardegna: al via campagna di screening della Regione nel nuorese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prosegue un progetto in cui crediamo con forza: l'obiettivo è l'abbattimento della circolazione virale, che ci consentirà di portare l'isola fuori dall'emergenza il più rapidamente possibile: oggi che la Sardegna vede un generale miglioramento dei dati riferibili alla pandemia è fondamentale consolidare i risultati raggiunti per poter successivamente invertire l'andamento della curva dei contagi", ha dichiarato il presidente della Regione, Christian Solinas. "Puntiamo a un risultato importante che può essere raggiunto solo con il contributo di tutte le istituzioni e dei cittadini: abbiamo avviato un’azione sinergica di tutti gli attori in campo, e la collaborazione del territorio sarà anche in questa fase un elemento chiave”, ha aggiunto l’assessore alla Sanità Mario Nieddu. “Inoltre, la città di Nuoro sarà il banco di prova per testare il nostro modello su un grande centro urbano: ribadiamo la nostra attenzione per la sanità nuorese, non solo in ragione dell'emergenza Covid; la salute dei cittadini è la nostra priorità", ha aggiunto.Si rafforza il modello inaugurato in Ogliastra. Test anche per gli studenti delle scuole, che potranno sottoporsi al tampone volontariamente e gratuitamente negli spazi organizzati presso gli istituti. Si punta a un maggiore coinvolgimento della fascia d'età 14-18 anni: 2.700 gli studenti già iscritti agli elenchi per l'esecuzione dei test, ma si stima potranno essere il doppio (anche chi non ha effettuato la prenotazione potrà richiedere l'esecuzione del test). (Rsc)