Covid: De Luca, in Campania si viaggia su 1.500 casi positivi

- "Noi in Campania stiamo registrando ormai da una settimana un tasso di positivi estremamente pesante. Viaggiamo sui mille e cinquecento nuovi positivi, tasso al dieci percento. Non vi fate impressionare dai dati a livello nazionale, da qualche tempo un’altra truffa mediatica, si valutano percentuali su tamponi antigenici non sono affidabili. 103 sintomatici in Campania". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca durante una diretta social. (Ren)