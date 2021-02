© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Unica risposta vera all’epidemia sono le vaccinazioni di massa, lo abbiamo imparato sulla nostra pella. Finché non avremo vaccinato in misura importante le nostre comunità noi non risolveremo il problema". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca durante una diretta social. (Ren)