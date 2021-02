Campania: De Luca, chiesto a governo nomina commissario per frana ad Amalfi (Sa)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo avuto un grave episodio ad Amalfi con la frana. La Regione ha pagato i lavori di somma urgenza, abbiamo già fatto la richiesta di stato di calamità, stiamo intervendo su governo e protezione civile. Ancora non è stata decisa per il Cilento e la mareggiata di Napoli. Non si possono perdere settimane per dichiarazione. La situazione di Amalfi è gravissima, si blocca la vita di un’intera comunità. Chiederemo al governo la nomina di un commissario: se andiamo coi tempi ordinari stiamo ancora a discutere fra mesi. In poche ore vanno decise le cose da fare". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)