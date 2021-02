Covid: De Luca, governo dovrà superare sistema zone che ha stressato il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo che dobbiamo dire con chiarezza al governo di prendere decisioni nazionali adeguate al contagio che è già in atto. Il governo ha fatto scelta che non ci ha mai convinto quella di andare avanti con le mezze misure e le zone che non hanno risolto in maniera seria il problema di contenere il contagio e hanno stressato l’Italia anche a causa di mancati ristori". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca durante una diretta social. (Ren)