Covid: De Luca, con questi ritmi vaccinazione finirà nel 2023

- "Rallentamento consegne dei vaccini a volte pesante. Noi per uscire da pandemia dobbiamo vaccinare il 70 percento degli italiani, con due somministrazioni. A febbraio abbiamo avuto, come programmazione, 277mila dosi Pfizer e Moderna, e 104mila dosi di Astrazeneca. Diamo per buoni i numeri e dividiamo per due: dunque noi avremo se tutto va bene circa 180mila persone vaccinate a febbraio. In Campania ne dovremo vaccinare 4,6 mln. Con questo ritmo in dieci mesi noi avremo 1,8 milioni di vaccinati. Per arrivare all’obiettivo noi impiegheremo tutto fino a una parte del 2023". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)