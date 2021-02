Scuola: De Luca, Azzolina peggior ministro di sempre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Avevo dato alcune raccomandazioni al mondo della scuola, non avevo firmato alcuna ordinanza ma avevo raccolto le preoccupazioni della maggioranza di genitori e docenti. Ora siamo andati avanti in queste settimane avendo una pressione da parte del ministro della pubblica istruzione che considero il peggiore che abbia avuto l’Italia da Francesco De Santis in poi". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)