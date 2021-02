Campania: De Luca, al lavoro per Recovery Plan e per ripresa dell'economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Passo in avanti sui nuovi treni, ne mettiamo in servizio quindici. Mentre facciamo i conti con la scuola e la vaccinazione cerchiamo di non distrarci rispetto a problemi che riguardano economia e infrastrutture. Pensiamo a nuove opere per il Recovery Plan. Lavoro immane da compiere ma è evidente che se non risolviamo il problema del contagio tutto diventa 100 volte più difficile e anche la ripresa dell’economia diventa un obiettivo lontano e difficile da perseguire. Invito i sindaci a prendere autonomamente soluzioni rapide, fare i controlli necessari sugli assembramenti. Se è necessario chiudere piazze o strade si faccia, prima che ci facciamo ancora più male". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca durante una diretta social.(Ren)