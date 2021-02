Covid: 1.215 nuovi casi di contagio e 29 morti in Puglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano ha reso noto che oggi in Puglia, sono stati registrati 9.887 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.215 casi positivi: 361 in provincia di Bari, 97 in provincia di Brindisi, 121 nella provincia Bat, 261 in provincia di Foggia, 106 in provincia di Lecce, 280 in provincia di Taranto. 11 casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti. Sono stati registrati 29 decessi: 9 in provincia di Bari, 13 in provincia di Foggia, 9 in provincia di Taranto. 2 decessi registrati nei giorni scorsi nella provincia Bat sono stati riclassificati e riattribuiti. (Ren)