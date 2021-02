© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo sostengo da molti mesi, credo che i ristoranti possano essere riaperti, in zona gialla, in sicurezza e con controlli rigidi fino alle 22". Lo ha affermato il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, intervistato da "Radio Popolare". "Sicuramente per le zone gialle credo che l'indirizzo sarà quello di tenere aperti i ristoranti alla sera" ha aggiunto.(Rin)