Campania: oggi l'audizione in commissione sulla vertenza dei lavoratori Auchan

- La terza Commissione consiliare permanente (Lavoro, Attività produttive), presieduta da Giovanni Mensorio, ha tenuto un’audizione sul futuro dei lavoratori di Auchan di Giugliano, Mugnano di Napoli, Nola e Pompei. Hanno partecipato all’audizione, come si legge in una nota del consiglio regionale campano. i sindaci dei Comuni interessati, i rappresentanti sindacali, il rappresentante di “Margherita Distribuzione”, Gianluigi Baroni, l’assessore regionale alle attività produttive, Antonio Marchiello. Il responsabile aziendale ha spiegato che, in circa un anno di lavoro, si è proceduto al completamento delle operazioni di natura contrattuale per garantire un futuro a quasi tutti i lavoratori. Su 590 unità, 535 sono state collocate tra adesioni al piano di mobilità incentivata ed impiego nei rami di azienda alimentare e non alimentare, per le restanti 55 persone si sta lavorando per ricollocarle. I rappresentanti sindacali hanno evidenziato che la vertenza Auchan è molto dannosa per la Regione Campania “perché non c’è certezza sul mantenimento dei livelli occupazionali da parte delle società cessionarie dei rami di azienda alimentari e non alimentari” e hanno chiesto un supporto alla Regione Campania e ai sindaci. (segue) (Ren)