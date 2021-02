Covid: Piemonte, la prossima settimana arriveranno altre 65 mila dosi di vaccino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La nostra Protezione civile farà da regia logistica per le consegne di questo vaccino - precisa il commissario generale dell’Unità di Crisi Vincenzo Coccolo - occupandosi di distribuire gli approvvigionamenti”. Da quanto comunicato nelle scorse ore dalla struttura del commissario Arcuri, per il mese di febbraio è prevista in Piemonte la consegna di circa 90.000 dosi di vaccino AstraZeneca. Dopo la prima fornitura di 17.800 dosi la prossima settimana, dovrebbero arrivarne altre 20.200 in quella del 15 febbraio e poi una terza fornitura di 51.500 a fine mese. (Rpi)