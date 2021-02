Governo: De Luca, in pochi anni M5s ha smentito tutte le posizioni sbandierate in un decennio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nomina di Draghi costringe tutti a fare i conti con le proprie contraddizioni. I cinque stelle in due o tre anni hanno assunto posizioni che sono l’esatto contrario di quanto raccontato per dieci anni: sulle alleanze politiche escluse per via di principio sulla lotta alle correnti, sull’impegno a trasmettere tutto in streaming, le grandi opere, la posizione sui vaccini, quella sull’avviso di garanzia che per Raggi e Appendino le regole sono cambiate. Perfino quando si sono costituiti i governi a piedi a lavorare, ricordo i ministri che per 24 ore hanno usato i mezzi pubblici poi tutti con auto di servizio". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca durante una diretta social. (Ren)