Governo: De Luca, in nessun Paese del mondo sarebbe stato possibile Conte bis

- "Dopo un decennio in un cui non siamo stati capaci come forze politiche di approvare riforme istituzionali che strappasse l’Italia da palude della politica politicante conosciuta in queste settimane. Già la nomina a presidente del Consiglio di Conte, per la seconda volta, è stata una vicenda anomala. In nessun Paese al mondo avremo avuto un presidente in grado di passare da una maggioranza a un’altra di segno opposto. Ma ci siamo autoconvinti che fosse una cosa normale ma non lo era, non era cosa da Paese che rispettasse dignità politica". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca durante una diretta social. (Ren)