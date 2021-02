© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per il Pd c’è da fare i conti con la realtà: partito senza identità definitiva, sto ripetendo da anni che se domandiamo ai cittadini quali proposte sono del Pd non avranno risposte. Non ci sono risposte su temi, giustizia, sicurezza e Sud". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca durante una diretta social. (Ren)