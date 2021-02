Covid: De Luca, basta promesse infondate su vaccinazioni, attenti alle varianti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Qualcuno in Lombardia dice che a giugno avremo vaccinato i cittadini, basta sciocchezze. Diciamo la verità ai cittadini, non diciamo cose poi smentite in una settimana. E non parliamo delle varianti del virus che per adesso ci dice che copre la variante inglese, non ci sono dati certi su quella brasiliana e sudafricana. Ma se varianti non coperte da vaccini noi saremo trascinati in tragedia senza fine. Non angosciamoci ma è bene sapere che la realtà è difficile e complicata. Non possiamo consentirci rilassamenti né comportamenti irresponsabili. Se avremo disponibilità di Johnson e Johnson per questa estate con un’unica iniezione diventa tutto più semplice. Oggi sono auspici e dobbiamo fare i conti con questi numeri". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social.(Ren)