Napoli: Nappi (Lega), de Magistris pensa all'accoglienza Lgbt mentre città affonda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre Napoli e la Campania sprofondano in una crisi economica e occupazionale dilagante con imprese sull'orlo del fallimento, famiglie che a stento arrivano a fine mese, commercianti praticamente in bancarotta, il sindaco De Magistris e la sua giunta inaugurano una casa dell'accoglienza per le persone Lgbt. Siamo allibiti: sono veramente queste le priorità per le sinistre?". Lo ha scritto in una nota Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania e coordinatore cittadino della Lega di Napoli.(Ren)