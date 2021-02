Covid: Toti, finalmente parere favorevole Cts su aperture serali ristoranti in zona gialla (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non si tratta in nessun modo di minimizzare, ma di convivere con questo virus rispettando in modo preciso, attento e scrupoloso le regole – spiega Toti -. Se lo si fa, e sono certo che i ristoratori e i cittadini saranno ligi e attenti come sono stati finora, non vedo perché non procedere”. “Finalmente trovano ascolto le grida di dolore dei tanti ristoratori che abbiamo quotidianamente ascoltato e che ci siamo fatti carico di rappresentare nelle sedi appropriate – aggiunge l’assessore allo Sviluppo economico, Andrea Benveduti -. È evidente la generale criticità sanitaria, ma è altrettanto stringente la necessità di trovare forme accettabili di prosecuzione di attività lavorative per le quali, in assenza di conclamati riscontri di oggettiva pericolosità, si possa ipotizzare una accorta gestione nella stringente osservanza di tutte le norme di cautela sanitaria a suo tempo rese obbligatorie e adottate dagli esercenti nella stragrande maggioranza dei casi. Che il governo provveda senza indugio, già troppi danni sono stati fatti”. (Com)