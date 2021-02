Sardegna: via libera della Giunta regionale alla Finanziaria 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale ha approvato la Finanziaria 2021, una manovra da quasi nove miliardi di euro. Il testo ora sarà trasmesso alla commissione Bilancio del Consiglio regionale e l'assemblea lo esaminerà il prossimo 11 febbraio. Si tratta di una manovra, così come l'ha definita l'assessore al bilancio, Giuseppe Fasolino, "di sicurezza", predisposta tenendo conto delle "poche certezze sull'entrate e l'assenza di congrui ristori da parte del governo". In buona sostanza sarà utile per superare l'esercizio provvisorio in scadenza il 28 febbraio. Dopo due mesi sarà predisposta una variazione di bilancio, la Finanziaria vera e propria, ma solo, così spiega l'assessore Fasolino "dopo che il governo avrà chiarito a quanto ammonterà la compensazione delle minori entrate a causa della pandemia e del lockdown e la quota di risorse spettanti all'Isola dallo strumento del Next Generation Eu. La "Finanziaria tecnica" darà la possibilità di rifinanziare i vecchi provvedimenti a sostegno delle imprese colpite dalla crisi economica legata al Covid-19, e garantirà gli stanziamenti per la sanità ed altri come quello da 25 milioni di euro per garantire la continuità territoriale e quello di quasi 600 milioni per il fondo unico degli enti locali. (Rsc)