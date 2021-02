Campania: oggi l'audizione in commissione sulla vertenza dei lavoratori Auchan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assessore Marchiello ha evidenziato che “la Regione Campania vuole avere chiarezza sull’operazione in corso per essere certi che tutti i lavoratori vengano salvaguardati”. “E’ necessaria una sinergia ulteriore e migliore per garantire la continuità lavorativa degli ex dipendenti di Auchan e per salvaguardare il nostro territorio da ulteriori perdite occupazionali” – ha evidenziato Mensorio. “Ad oggi non c’è chiarezza sul futuro dei lavoratori di Auchan, su coloro che saranno ricollocati e su coloro che rischiano di perdere il posto di lavoro, un problema enorme in un territorio come la Campania già penalizzato sul piano occupazionale” – ha sottolineato Giovanni Porcelli (Campania Libera,Noi Campani,Psi). “Sul futuro dei lavoratori dell’Auchan, particolarmente di Nola, chiedo maggiore chiarezza sui numeri e sui criteri che verranno adottati in merito, ad esempio, ai profili professionali anche per ipotizzare l’intervento della Regione nelle attività formative finalizzate al reinserimento lavorativo” – ha sottolineato Massimiliano Manfredi (Pd). (segue) (Ren)