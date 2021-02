Sardegna: enti locali, al via la valorizzazione degli immobili del patrimonio regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Basti pensare ad esempio – prosegue l'assessore Sanna – alle gite scolastiche o al turismo di prossimità che si spera, possano ricominciare ad essere fruiti in sicurezza nel più breve tempo possibile. Il tutto, ovviamente, con azioni calibrate sulle specificità dei singoli territori coinvolti". I beni immobili individuati dal piano sono, nello specifico, Villa Laura, la Caserma Trieste e il complesso residenziale-militare di Calamosca a Cagliari, e il complesso immobiliare ex batteria a Capitana, per l'area della città metropolitana di Cagliari. La provincia del Sud Sardegna vedrà il recupero del complesso immobiliare ex Ersat (ex penitenziario e ex cantina) a Castiadas. A Oristano verrà sottoposto ad operazioni di recupero l'ex vivaio forestale Gran Torre, così come l'ex Seminario Pontificio Regionale a Cuglieri. In provincia di Nuoro saranno sempre due gli immobili oggetto di riqualificazione: i fabbricati dell'ex Aeronautica a Bari sardo, e l'Hotel Villafiorita (ex Esit) a Sorgono. Infine, per la provincia di Sassari il piano individua il compendio immobiliare di Foresta Burgos e l'ex ospedale militare La Maddalena "Residenza del Forte Carlo Felice". Il programma ha validità triennale. (Rsc)