Covid: De Luca, pochi controlli assistiamo a forte ripresa contagi in Campania

- "Stiamo assistendo a una ripresa forte dei contagi. La Regione Campania è stata una di quelle che ha goduto per settimane della zona gialla che come abbiamo imparato consente di avere flessibilità e aperture per attività commerciale. Tuttavia nel nostro Paese, in cui la zona gialla si accompagna a controlli zero, era inevitabile e prevedibile che si arrivasse a ripresa del contagio anche forte". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca durante una diretta social. (Ren)