Covid: De Luca, Regione Campania attende 50mila dosi di vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Intanto voglio dire che per la Campania abbiamo ricevuto 50mila vaccini in meno rispetto a popolazione. Nella fase uno era diretta a immunizzare il personale sanitario e Rsa, la distribuzione fatta nella prima fase è stata profondamente squilibrata non avvenuta in proporzione al numero degli addetti ma con criteri profondamente sbagliati". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca durante una diretta social: "Attendiamo che ci siano inviate 50mila dosi di vaccino per la prima fase. Ora si apre la seconda fase, gli ultra 80enni: ci viene detto che la Campania ha la popolazione più giovane d’Italia e vanno privilegiate le altre Regioni. E va bene ma diciamo semplicemente che anticipiamo i vaccini ma il criterio da rispettare sia quello di un vaccino per ogni cittadino, puntiamo a recuperare quelli che non abbiamo avuto".(Ren)