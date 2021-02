© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi continuiamo ad avere in Italia 4-500 morti al giorno. Parlate con chi ha perso un parente per avere la descrizione di capire cosa vuol dire morire di Covid. Capiamo che c’è problema vero con il quale si devono fare i conti". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)