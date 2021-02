Covid: De Luca, oggi decisione, la sceltà su scuola è agire ora oppure intervenire quando ci saranno morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vedrà cosa valuterà oggi l’unità di crisi regionale, ma è del tutto evidente che questa situazione non la possiamo reggere. Anche nelle scuole dove non abbiamo positivi, in 4-5 giorni li avremo. La decisione da prendere è: facciamo il lavoro di prevenzione con dati pesanti o decidiamo di rimanere passivi e di intervenire tra un mese quando avremo magari le terapie intensive già ingolfate di pazienti destinati spesso a perdere la vita. Questa è l’alternativa: intervenire oggi o rimanere fermi con mille morti in più. Non ho serenità a dirvi queste cose, ho il dovere di farlo da padre di famiglia". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)