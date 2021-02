Covid: Toti, finalmente parere favorevole Cts su aperture serali ristoranti in zona gialla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ristoranti aperti la sera in zona gialla e a pranzo in zona arancione: è arrivato finalmente il parere favorevole del Comitato tecnico scientifico. Chiediamo che si possa partire al più presto: serve però una decisione da parte del governo". Lo sottolinea il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, commentando il parere del Cts, che sta valutando in modo differente i diversi profili di rischio all'interno del settore della ristorazione. "Da parte nostra, stiamo preparando una lettera ufficiale da inviare a Roma per chiedere che si proceda in fretta perché permettere di lavorare in sicurezza alle nostre attività deve essere, insieme alla lotta al virus, una priorità assoluta per il nostro Paese. La scelta del Comitato tecnico scientifico di dare il via libera all’apertura serale dei ristoranti nelle Regioni in zona gialla e a pranzo per quelli in zona arancione, anche se con alcune restrizioni, va nella direzione giusta, quella che auspichiamo da tempo - precisa Toti -. Lo avevamo chiesto più volte in Conferenza delle Regioni e siamo soddisfatti del risultato raggiunto. Il Covid ha avuto e continua ad avere conseguenze drammatiche a livello umano e sanitario, ma sta avendo conseguenze terribili anche sul fronte economico”. (segue) (Com)