Covid: Boccia, con sistema fasce Rt sotto controllo

- Il sistema degli interventi territoriali per fasce "ci consente di mantenere un indice di contagio in linea con quello della settimana scorsa, con un Rt a 0,84; questo modello ci ha evitato nuovi lockdown nazionali. Dobbiamo tenere sempre alta la guardia ma le reti sanitarie, grazie al sistema di zonizzazione con misure restrittive territoriali mirate, sono protette. Così come sono state subito individuate le differenti varianti, grazie agli interventi immediati dei servizi sanitari regionali". Lo scrive il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, in una nota inviata alla Conferenza delle Regioni. Il 15 febbraio scade il divieto di mobilità fra Regioni, "sarà il nuovo governo a fare una valutazione, sulla base del quadro epidemiologico, sulla mobilità tra le Regioni nelle diverse fasce e in particolar modo in fascia gialla, anche perché – conclude il ministro Boccia - eventuali misure limitative necessitano di un apposito decreto".(Com)