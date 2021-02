Sardegna: approvata la legge finanziaria. Solinas, "25 milioni per continuità territoriale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una manovra finanziaria snella per uscire dall'esercizio provvisorio e rendere immediatamente disponibili nuove risorse per la continuità territoriale, 25 milioni, la sanità, il sostegno alle imprese e al lavoro e per garantire piena operatività agli Enti Locali. La giunta ha approvato ieri una Legge Finanziaria agile, cui farà seguito un assestamento di bilancio più articolato". Lo annuncia il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas, che ha illustrato il testo di legge. Le macro aree di intervento individuate nella Legge riguardano il sostegno alle politiche territoriali per garantire i fondi ai Comuni, mediante la consueta ripartizione, il finanziamento di programmi di sanità e politiche sociali (tra i quali spicca la dotazione per l'acquisto degli infusori destinati ai pazienti diabetici e la copertura delle maggiori spese per l'assunzione di nuovo personale sanitario). Previsto anche un nuovo sostegno alle imprese sarde, per sostenere lavoro e sviluppo mediante l'estensione delle graduatorie dei bandi già in essere, e interventi a sostegno dei bilanci degli enti locali. Nel dettaglio, sono confermate le risorse per il Fondo Unico Regionale, per 552.871.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 E 2023. (segue) (Rsc)