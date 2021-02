Sardegna: approvata la legge finanziaria. Solinas, "25 milioni per continuità territoriale" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte lavoro e impresa, gli interventi in favore delle attività economiche e dei lavoratori prevedono un incremento di euro 3.000.000 quale cofinanziamento - Tvb Sardegna Lavoro; di 7.000.000 quale incremento del Fondo "(R)esisto"; una quota pari a 2.000.000 per le imprese nate nel 2019, 7.000.000 in più per il bando rivolto a organizzatori di feste e cerimonie, compresi commercianti di abiti da cerimonia, spettacoli pirotecnici, agenzie di viaggio, palestre e ambulanti al dettaglio, professionisti e i tecnici del settore audiovisivo e cinema e altri (art. 12-ter, della LR 23 luglio 2020, n. 22), 1.000.000 per i Centri sportivi natatori della Sardegna, 1.500.000 destinati alle palestre e alle scuole di danza. E' prevista l'istituzione del "Fondo lavoro in Sardegna" per lo sviluppo delle attività produttive e del mercato del lavoro in ambito regionale e locale con una dotazione iniziale di 2.000.000 per l'anno 2021. L'incremento totale per la sanità supera i 60 milioni derivante in gran parte da disposizioni nazionali. Sono inoltre previsti 1.000.000 per l'anno 2021 per l'attivazione e il funzionamento dell'HUB Unico del Farmaco, 4.000.000 per l'acquisto di dispositivi di misurazione della glicemia a favore dei pazienti diabetici della Sardegna, confermati 230.000.000 annui per La dotazione del Fondo regionale per la non autosufficienza destinato all'attuazione dei seguenti programmi: programma "Ritornare a casa"; programmi personalizzati a favore di persone con grave disabilità; azioni di integrazione socio-sanitaria; interventi rivolti a persone affette da particolari patologie. (segue) (Rsc)