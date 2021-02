Covid: De Luca, comportamenti irresponsabili tolgono vita e respiro ai nostri figli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando vi sono comportamenti irresponsabili nelle zone in cui vengono riaperte attività economiche noi non riprendiamo a vivere ma prolunghiamo il calvario dell’epidemia. Non diamo vita ai nostri figli ma togliamo loro la vita. Se ci comportiamo in maniera tale da prolungare nei mesi l’epidemia, prolunghiamo l’effetto opposto a quello che vogliamo ottenere. Anziché ridurre vincoli li prolunghiamo nei mesi, non c’è niente da fare. La realtà per quanto dura e non piacevole è questa. Senza responsabilità e controlli rigorosi prolunghiamo il calvario". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca durante una diretta social. (Ren)