Covid: De Luca, in Campania 2.280 contagi nel mondo della scuola in dieci giorni di riapertura

- "I dati che noi abbiamo registrato dal 25 gennaio al 4 febbraio: in dieci giorni di apertura scolastica. Nella fascia d’età 0-5 anni abbiamo registrato 573 casi positivi. In fascia 6-10 617 casi positivi, 11-13 anni 351 positivi, 14-19 anni 739 positivi. Complessivamente nel periodo 2.280 nuovi positivi nel mondo della scuola". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social: "Nella Asl di Napoli ci dicono che solo negli ultimi ter giorni si sono avuti: scuola infanzia ed elementari, 16 studenti, scuole medie: venti positivi; superiori, 18 studenti. Negli ultimi quindici giorni abbiamo registrato a Napoli, per infanzia e elementari più 30 percento. Questi sono i dati rispetto ai quali noi siamo obbligati a ragionare e prendere decisioni da padri, madri ed educatori".(Ren)