Covid: De Luca, vita e salute dei figli priorità anche rispetto alla scuola

- "Il ministero ha esercitato in continuazione delle pressioni sui dirigenti e sul mondo ella scuola per fare aprire sempre e comunque a prescindere. Da padre di famiglia vi devo parlare: volete che non sappiamo anche noi quanto sia delicato non avere frequenza scolastica normale, volete che non comprendiamo quanti problemi si determinano? Ma vorrei che tutti partissimo da convinzione: priorità è tutelare vita e salute dei nostri figli. credo che almeno su questo da padri e madri dovremo essere tutti d’accordo". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)