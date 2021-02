© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’ospedale Cotugno è stato scelto dal ministero con lo Spallanzani per la sperimentazione del vaccino italiano Reithera. Da marzo comincerà arruolamento dei volontari. È riconoscimento importante per questo ospedale che è eccellenza dell’Italia non solo della Campania". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)