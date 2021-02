Campania: oggi l'audizione in commissione sulla vertenza dei lavoratori Auchan (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Da quanto affermato dalla proprietà aziendale, sembra che la città di Mugnano sarà quella sulla quale ricadranno le principali conseguenze di questa vertenza e, quindi, chiedo chiarezza e certezza sul piano aziendale a salvaguardia dei lavoratori” – ha detto il sindaco Luigi Sarnataro. “L’azienda deve far conoscere il piano di dismissione e le regole con cui sono stati stabiliti gli esuberi al fine di poter favorire la ricollocazione di tutti i lavoratori”– ha evidenziato il Sindaco di Nola Gaetano Minieri. “L’azienda deve portare a nostra conoscenza dati certi – ha evidenziato Annarita Patriarca (FI) –, per il momento ribadiamo la nostra vicinanza ai lavoratori e ci batteremo per difendere fino all’ultimo posto di lavoro”. “Questo Consiglio regionale, con i numeri alla mano, intende contribuire per salvaguardare tutti i posti di lavoro e ad evitare ulteriori perdite occupazionali in Campania” – ha concluso la Vice presidente del Consiglio regionale, Loredana Raia. (Ren)