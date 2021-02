Governo: De Luca, Draghi dovrà fare percorso di guerra ma suo è nome di prestigio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se questo incarico a Draghi serve a determinare consapevolezza e innovazione,s arà grande vantaggio epr democrazia italiana. Direi di non suonare ancora le campane a festa. Dovrà fare un percorso di guerra, vedrete che già con la lista dei ministri avrà primo bombardamento ma intanto prendiamo atto che l’Italia ha individuato una personalità che per la sua sola storia dà prestigio all’Italia ci dà credibilità in Europa e sui mercati finanziari". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca durante una diretta social. (Ren)