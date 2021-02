Governo: De Luca, in questi anni è stata nobilitata tradizione del trasformismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo fatto finta, abbiamo nobilitato tradizione italiana del trasformismo senza considerare neanche per un attimo che l’immagine trasmessa ai concittadini era devastante: tutto indifferente, che in politica coerenza non vale nulla e non ci sono principi. La mediazione e compromessi sono indispensabili ma non coincidono con totale mancanza di dignità e coerenza". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca durante una diretta social. (Ren)