Molise: Consultorio Termoli, Romagnuolo, più personale per scongiurarne chiusura

- Tra le ultime mozioni approvate a palazzo D'Aimmo spicca quella presentata dalla consigliera regionale di Fratelli d'Italia, Aida Romagnuolo. L'esponente di maggioranza ha portato all'attenzione dell'Assise la necessità di implementare le figure professionali e mediche al Consultorio di Termoli, a rischio chiusura. La struttura, in attività dal 1980, negli anni, ha svolto un lavoro eccellente e grazie alla proficua cooperazione con il territorio, con scuole, tribunali, associazioni, avvocati, il personale è stato addirittura incrementato e aggiornato con molteplici corsi di formazione. Fondamentali i servizi garantiti dal Consultorio termolese: dall'assistenza post partum alla sensibilizzazione all'interno delle scuole in materia di educazione sessuale, prevenzione da malattie veneree e contraccezione. Purtroppo, però, il personale della struttura è andato contemporaneamente in pensione per il raggiungimento dell'età anagrafica o di servizio. Questione fatta rilevare anzitempo agli organi preposti. Ad oggi permangono solo un'infermiera, un'ostetrica e una ginecologa, per un giorno e mezzo a settimana. (segue) (Gru)