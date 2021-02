Napoli: inaugurata prima casa di accoglienza comunale per persone Lgbt+

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stamani il sindaco Luigi de Magistris, insieme all'assessora alle Pari Opportunità, Francesca Menna, all'assessora ai Giovani, Alessandra Clemente e all'assessore al welfare Giovanni Pagano, ha inaugurato la Casa delle Culture e dell'Accoglienza per le persone Lgbt+, una struttura comunale su tre livelli che accoglie un centro socioculturale polifunzionale e la prima residenza comunale in emergenza di Italia, per persone Lgbt+ vittime di discriminazione o marginalità sociale. La struttura sarà gestita da una cordata di Associazioni Lgbt+; capofila Antinoo Arcigay Napoli, insieme a dieci associazioni partner: Alfi le Maree Napoli, Associazione Trans Napoli, Agedo, Famiglie Arcobaleno, Pochos, Pride, il Centro di Ateneo Sinapsi della Università "Federico II" di Napoli, Dedalus, Arci Mediterraneo, Nefesh e con il supporto dell'Ordine degli Psicologi della Regione Campania e del Nuovo Teatro Sanità. "Oggi è una giornata straordinaria per i diritti, per la libertà a per la giustizia". E' il commento del Sindaco di Napoli Luigi de Magistris. "La prima casa gestita interamente dal Comune per dare rifugio e accogliere le persone Lgbt vittime di violenza soprusi, abusi e discriminazioni violente - prosegue - Ovviamente per ragioni di tutela, non sveliamo il luogo, ma anche il luogo è un segnale del cambiamento dei tempi. Questa città crede nei sentimenti, nella fratellanza, nella solidarietà, nella giustizia e nel tendere una mano a chi è in difficoltà. Applicando la Costituzione: le persone che vengono prima di tutto. Oggi è un giorno importante, ci abbiamo lavorato tanto, abbiamo superato ostacoli burocratici, amministrativi, una grande volontà politica in cui la Costituzione, i diritti e il capitale umano hanno prevalso prevalgono su tutto", conclude il primo cittadino. (segue) (Ren)