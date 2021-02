Molise: Consultorio Termoli, Romagnuolo, più personale per scongiurarne chiusura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' impensabile - ha ribadito la consigliera Romagnuolo - l'ipotesi di smantellare un servizio di così fondamentale importanza per la sanità pubblica del popolo basso-molisano, che da sempre ha rappresentato un riferimento di rilievo per i singoli cittadini, per le famiglie, un rifugio sicuro per gli adolescenti. A tal proposito ho impegnato il presidente della Giunta regionale, Donato Toma, ad un immediato interessamento presso le strutture competenti al fine di attuare tutte le misure necessarie per implementare con ulteriori figure professionali e mediche il Consultorio di Termoli scongiurandone la chiusura". (Gru)