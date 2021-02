Napoli: Caputo, Sarracino ragiona troppo con M5s, dialogo con Italia viva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Draghi è una svolta importante. L'Italia ha bisogno di maggiore credibilità internazionale e la risposta dei mercati è la prova". Lo ha dichiarato l'assessore regionale campano all'Agricoltura Nicola Caputo intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. L'assessore regionale ha poi analizzato: "Sul Recovery Fund è fondamentale avere chiarezza e scrivere un documento accettabile per l'Ue. Bisogna favorire investimenti soprattutto sull'impatto ambientale. Stiamo vivendo un momento particolare con una guerra continua contro le regioni del Nord che pensano di modificare le ripartizioni del Fondo per le zone rurali. Ci stiamo coalizzando con le altre regioni del Mezzogiorno. La presenza di un Governo autorevole è importante per risolvere i conflitti". Sulla situazione in Campania è fondamentale il ruolo dei giovani nel settore: "La Regione è in debito con i giovani, c'è un bando che attende risposta per problemi sui criteri di valutazione. Al centro della nuova programmazione la politica di rafforzamento dei giovani in agricoltura: le zone interne non possono essere rilanciate senza innovazione e senza quindi il loro supporto. C'è un'esigenza di rinnovamento anche di classe dirigente nell'agricoltura. Dobbiamo essere capaci in questi 5 anni di rafforzare tutte le filiere sapendo che fare l'agricoltore a Benevento o a Napoli non è la stessa cosa". Infine, Caputo risponde a Sarracino sulle alleanze per il sindaco di Napoli: "Dobbiamo trovare un dialogo anche con Italia Viva e ripartire dallo schema dell'elezione del presidente De Luca. Sarracino non è nuovo a queste osservazioni, forse troppo abituato a ragionare con i 5 Stelle e poi sarà costretto a cambiare idea. Non è la fase politica dei veti ma quella della costruzione". (Ren)