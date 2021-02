Governo: Laniece (Autonomie), grande apprezzamento per premesse Draghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La componente valdostana del gruppo Per le Autonomie (Svp-Patt, Uv) del Senato, ha "apprezzato moltissimo le premesse che il professor Draghi ha fatto e cioè stare nel solco di una politica profondamente europeista ed ha apprezzato la sensibilità verso le Autonomie e le Minoranze linguistiche". Lo ha detto il senatore Albert Laniece al termine dell’incontro a Montecitorio con il presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi, nell’ambito delle consultazioni per la formazione di un nuovo governo. "Abbiamo presentato al presidente un piccolo dossier con i temi a noi cari, primo fra tutti le politiche per la montagna", ha spiegato Laniece per poi concludere: "Se si avvierà un governo siamo pronti a collaborare". (Rin)